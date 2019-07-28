Dolandırıcı Abit’e ‘Jetlag Operasyonu’

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da dolandırıcılık yapan şahsa filmleri aratmayacak operasyon düzenlendi. Avına düşürmek istediği vatandaşları iletişim yoluyla dolandırmak isteyen Abit B., kendisini polis savcı olarak tanıtıyor bu şekilde iletişime geçtiği mağdurları telefonda güvenini kazanarak ikna ediyor kendilerinin suça karşıtlığını ve aklanmaları için para göndermeleri gerektiklerini söyleyerek paralarını alıyordu. Zanlı son olarak İstanbul'da mağduru Halkbank Hakan Atilla davasında adınız geçiyor diye kandırdı. Polis ekiplerince yakalanan Abit B.'nin, yarım milyonunu alarak dolandırdığı şahsı 'Paranızı çekin Halkbank'a yatıracağız' diye ikna ettiği ve bu yolla kandırdığı öğrenildi.

KENDİSİNE GARİBAN SÜSÜ VERDİ

Abit B., 3 farklı dolandırıcılık suçundan kaydı olduğunu ve ifadesinde buna benzer dolandırıcılık eylemlerini yaptığını itiraf etti. Havaalanında asayiş ekiplerince 'Jetlag Operasyonu' ile kıskıvrak yakalanan Abit B. Ankara'ya otobüsle geldi. Daha sonra İstanbul'a hızlı trenle gitti. Parayı aldıktan sonra tekrar uçakla Ankara 'ya geçtiği esnada ekiplerce yakalandı. Abit B. nin yakalandığı sırada üzerinde yarım milyonluk para olduğu fakat buna rağmen dikkat çekmemek için terlikle dolaştığı gözlerden kaçmadı.

UÇAKTAN KAZANDI, TATİLDE HARCADI

Abit B. dolandırıcılık yoluyla elde ettiği paralarla sayısız uçak seyahatleri yapıyor kazandığı millerle Türkiye dışında Katar ve Dubai de tatil yaparak eğleniyordu. Abit B.'nin daha önce aynı suçtan Antalya ve Yalova'da yakalandığı ve tutuklandığı fakat aynı suça devam ettiği birçok kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı öğrenildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.