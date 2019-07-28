Kurbanlıklar satılmaya başlandı

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışları başladı. Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Pursaklar ve Sincan ilçelerine günler öncesinden gelen kurbanlar Bayramın 1.gününe kadar alıcılarını bekliyor olacak. Başkentte her yıl farklı bölge de kurulan kurban satış alanları bu yıl yine kuruldu. Keçiören'de 311, Yenimahalle'de 316, Mamak'ta 207, Sincan'da 270 ve Pursaklar'da 200 çadır kuruldu. Keçiören Bağlum Karşıyaka Mahallesi'nde açılan kurbanlık satış pazarında küçükbaş kurbanlıklar 700 ile 2 bin TL, büyükbaşlar ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satışa sunuldu. Yenimahalle Belediyesi'ne açılan satış pazarında ise 11 bin 358 küçük, 6 bin 701 büyükbaş hayvan görücüye çıkacak. Mamak Ortaköy Mahallesi'ne kurulan pazarda fiyatlar geçtiğimiz yıla bakarak aynıydı. Sincan kurban satış pazarında büyükbaş hayvanlar 10 ile 13 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Pursaklar Gümüşoluk Mahallesi'ne kurulan pazarda bayrama kadar gelecek kurban sayısı 1500'ü bulacak. Her ilçede kurban çadır kiraları ise 4.5-5 bin TL arası değişiklik gösteriyor.

KEÇİÖREN'DE 311 ÇADIR

Keçiören Bağlum Karşıyaka Mahallesi'nde açılan kurbanlık satış pazarında, küçükbaş kurbanlıklar 700 ile 2 bin TL, büyükbaşlar ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satışa sunuldu. Aralarında Ankara, Kars, Van, Muş, Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Yozgat ve Kırşehir'in de bulunduğu birçok ilden getirilen kurbanlıkların, denetimlerin ardından satış alanına girişine izin verildi. Büyükbaş hayvanların sağlık raporu, pasaport ve dezenfektan belgeleri ile küçükbaş hayvanların nakil belgelerini inceleyen ekipler, gebe hayvanların satışını engellemek için de pazar bölgelerinde veterinerler görevlendirdi. Bağlum'daki satış bölgesinde, 311 çadırda besicilerin satış yapmaya başladı. Alıcıların ve satıcıların herhangi bir sorunla karşılaşmaması için gerekli tüm tedbirler alındı.

YENİMAHALLE'DE 316 ÇADIR

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahallelilerin kurban alımsatım ve kesim işlemlerini yaptığı Yakacık Alanı'nı Kurban Bayramı'na hazır etmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Alan düzenlemesi, otomatik kesim alanının bakımlarının yapıldığı Yakacık'ta bu yıl 316 çadır büyük ve küçükbaş kurbanlıklar için kurulacak. Başkentin en büyük ve en modern kurban satış ve kesim alanlarından olan Yakacık'ta bu yıl yaklaşık 11 bin 358 küçük, 6 bin 701 büyükbaş hayvan görücüye çıkacak. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alan düzenlemesi, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri calaska bakımı ve kontrolü, elektrik ve hizmet çadırları, duş, WC ve mescit bakımı yaparken, alanın temizlik işlerini ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri üstlendi. Zabıta ekipleri ise parsel çizimi ve numaralandırma işlemlerini gerçekleştirdi. Her yıl yüzlerce çadırın kurulduğu Yakacık'ta bu yıl ilk çadırlar kuruldu.

MAMAK'TA 207 ÇADIR

Mamak Belediyesi Ortaköy mahallesinde 170 dönümlük alan üzerine kurulan kurban kesim ve satış alanında hem satıcıların hem de kurbanlık alacak vatandaşların rahat ve hijyenik bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi için yol, su ve elektrik gibi altyapı çalışmaları eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor. 207 çadır kapasiteli kurban alanında belediye Fen İşleri,Zabıta ve Temizlik Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile alanda düzenleme, duş ve lavabo gibi sosyal ihtiyaçların karşılandığı eksiklikler giderildi. Her bayram öncesi görmeye alışık olduğumuz hayvanların kaçmasından dolayı yaşanan kazaların önüne geçilmesi için de kurban satış ve kesim alanlarında eğitimli "boğa timleri" oluşturuldu.