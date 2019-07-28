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Mango tadında festival

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Mango tadında festival
PAKISTAN'IN Ankara Büyükelçiliği'nde "Mango ve Biryani Festivali" düzenlendi. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'nin ev sahipliği yaptığı festivalde Pakistan mangosu ve biryanisi tanıtıldı. Büyükelçi Qazi, yaptığı konuşmada Pakistanlıların mangoyu meyvelerin kralı olarak adlandırdıklarını belirterek, mangonun Pakistan milletini çok doğru temsil ettiğini söyledi. Qazi, Pakistan'ın en iyi pirinci basmatiden yapılan biryaninin de festivalin bir parçası olduğunun altını çizdi. Ülkesinin dünyadaki en büyük 5. mango üreticisi ve en büyük 6. mango ihracatçısı olduğunu aktaran Büyükelçi Qazi, "Pakistan mangosu 57 ülkeye ihraç edilmektedir. Yüksek kalitede 110 çeşit mango vardır. Her çeşidi markete farklı zamanlarda gelir ve sezonu mayıstan eylüle kadardır ve yaklaşık 4 ay sürer" şeklinde konuştu.
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Mango tadında festival
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