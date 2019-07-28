Pursaklar’da 200 çadır

PURSAKLAR Gümüşoluk hayvan satış Pazarı'nda yaklaşık 40 bin metrekarelik alan üzerine kurulan bir tesis. Kesimhane 60 metre uzunluğunda 560 hayvan kesim kapasiteli. Alan içerisinde 200 çadır kuruldu. Her çadırda ortalama 30 hayvan bulunuyor. Çadır kiraları ise 4 bin TL. Toplamda 1500 hayvan var. Özel Projeler Koordinatörü Hamdi Kesgin, "Belediye olarak bir komisyon kurduk. Komisyon başkanı belediye başkanımız Ertuğrul Çetin. 21 kasap 6 çoban ile birlikte bayram namazından itibaren başlayacağız akşam saatine kadar hedefimiz 560 hayvan kesmek" Sincan Cimşit hayvan Pazarı'nda kurban satan Muammer Temel, "Ardahan'dan 4 gün önce geldim. 60 tosunum var. 10 ile 13 bin arası değişiyor. Pazarlık payı da var. İlk defa geliyoruz. Geçen yıl Ardahan'da sattık. Kurduğumuzdan beri 6 kurban sattık. Tek kaygımız var. Bu alanın 3 girişi var. Herkes malının çalınmasından korkuyor. Gece nöbet tutuyoruz. Herkes tetikte. Uykusuz kalıyoruz. Demir kapı koysa gece 12-6 arası kilitlese bizde uykusuz kalmayız" Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl satışın arttığını söyleyen Murat Karakuş, "60 hayvanım var. 7 tane sattım. Pazarlık yapan yok. Piyasa sıkıntılı ama vatandaşlar maneviyatına sahip çıktığından dolayı bütçelerini ayırmışlar. Çok şükür. Bayrama kadar da böyle devam etsin" Mehmet Ceyhan, "20 adet büyükbaşım var. 1 tane sattım. 8 bin liradan başlıyor 18 bin TL'ye kadar kurbanım var. Geçen yıl bu yıla nazaran daha iyiydi. İşler durgun" Maksut Güngör, "Muş'tan geldim. 22 tane hayvanımdan 11 tanesini sattım. 8 bin TL'den başlıyor. 14-15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Geçen yıla bakarak bu yıl yüzde 15 arttı"



SİNCAN'DA 270 ÇADIR

SINCAN Cimşit kurban satış alanına 270 çadır kuruldu. Her çadırda ortalama 25-30 kurban bulunuyor. Her kesimhanede 175 kesim olacak. 525 adet büyükbaş kurban kesilecek. Büyükbaş kesim ücreti ise 350. Talebe göre bu yıl Sincan'a 50 çadır fazladan kuruldu. İlk etapta büyükbaş kurbanların geldiğini söyleyen satıcılar küçükbaş hayvanların da yavaş yavaş geleceğini söyledi.