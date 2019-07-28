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Şampiyonun 16’lık yıldızı: Özge

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Şampiyonun 16’lık yıldızı: Özge
AVRUPA Şampiyonluğunu set vermeden yenilgisiz elde eden Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın pasörü Özge Arslanalp, "Birlik ve beraberliğimizin üst seviyede olması bize şampiyonluğu getirdi" dedi. İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda "En Değerli Oyuncu" ve "En İyi Pasör" seçilip, organizasyonun rüya takımında yer alarak "yıldızlaşan" milli voleybolcu Organizasyon için iyi hazırlandıklarını ifade etti. Arslanalp, set vermeden yenilgisiz şampiyon olmalarının 'çok anlamlı' olduğunu vurguladı. Ev sahibi İtalya'yı iki maçta da yenerek kupaya uzanan ayyıldızlı ekipte performansıyla öne çıkan Özge, "Çok iyi kenetlendik ve iyi takım olduk. Bu da bize şampiyonluğu getirdi. Takım olarak çok güzel bir turnuvayı geride bıraktık. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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