Şampiyonun 16’lık yıldızı: Özge

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AVRUPA Şampiyonluğunu set vermeden yenilgisiz elde eden Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın pasörü Özge Arslanalp,dedi. İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaveseçilip, organizasyonun rüya takımında yer alarak "yıldızlaşan" milli voleybolcu Organizasyon için iyi hazırlandıklarını ifade etti. Arslanalp, set vermeden yenilgisiz şampiyon olmalarınınolduğunu vurguladı. Ev sahibi İtalya'yı iki maçta da yenerek kupaya uzanan ayyıldızlı ekipte performansıyla öne çıkan Özge,ifadelerini kullandı.