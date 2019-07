Sız hayal ediyorsunuz onlar tasarlıyor

Son bir yılda, Ankara'nın orta yeri Gaziosmanpaşa'da 7'den 70'e her kesimin uğrak noktası olmuş, ünü diğer illere dağılmış bir yer var. Türk motifleri, yöresel izler, geleneksel araçlarla geçmiş ile bugünün harmanlandığı bu çiçek kahve evi hayallerini tasarlamak isteyenlerin buluşma noktası. Türkiye'de pek görülmeyen çiçek kafelerden biri olan çiçek kafede, insanlar hem hoş vakit geçiriyor hem de hayallerindeki çiçekleri tasarlama imkanı buluyorlar… Köşede sizi karşılayan bakır kaplardan sarkan çiçekler, çiçek tezgahına bakan eski bir gramofon ve antika şamdanlardan göz kırpan mumlar.

DÜŞÜNÜ ÇOCUKLUĞUMDA KURDUM:

Emine Demirbaş (31): Ankaralıyım. Çiçekle öyküm çok eskilere, çocukluğuma kadar uzanıyor. Çıkış noktam babaanneden, anneden hep çiçekli bir evde, güllerle, çeşit çeşit çiçeklerle bezeli bir bahçede büyümem. Bugünün birçok düşünü o bahçede kurdum. Çiçek dünyama o günlerde girdi. Asıl keşfim evlendikten sonra oldu. Kendi evimi oluşturduktan sonra her alanını çiçeklerle bezedim.

Çiçek kafenin fikri nasıl ortaya çıktı, hikayesi ne? Burayı sadece bir çiçek stüdyosu olarak tasarlamak istedim ama eşim 'neden bir çiçek kafe yapmıyorsun?' dedi. Onun ilham ve desteği ile burayı oluşturduk. Benim hayalim ve eşimin fikri birleşince ortaya ithal çiçeklerin kuru, şoklanmış ve canlı olmak üzere birçok çiçeğin buluştuğu bir çiçek stüdyosu çıktı.

ÇİÇEKLE TANIŞTIRMAK İSTEDİM:

Çiçeğin dünyasını insanlara açmak, burada oturduklarında sunumlarında, kahvelerinin yanında, fincanlarının köşesinde çiçek de olsun istedik. Geçen Temmuz'da açıldık, Ankaralılar burayı evi gibi benimsedi, şimdi yüzlerce insanla çiçekli hayaller tasarlıyoruz.

KİŞİYE ÖZEL TASARIM: Çiçek estetik, hayal, anı ve sanatla birleşiyor ortaya kişiye özel bir tasarım çıkıyor. Her insan özeldir, peki çiçekleri neden onlara özel olmasın? Gelin tacı, isteme çiçeği, aksesuarlar, buketler, gelin çiçekleri, nişan ve düğün süslemeleri yani çiçekle ilgili her şeyi yapıyoruz. Çiçeğin sanat, hayal ve estetikle birleştiği bir showroom. Burada hayalleri gerçekleştiriyorum. TASARIM ANI OLDUKÇA İLGİNÇ: Kişi buraya geldiğinde bir kahve eşliğinde onu dinlerim. Hayalini, hangi renkleri sevdiğini ve ne istediğini anlatır. Dinlerken anı ve ruhunu tanımlarım. Ardından stüdyoya girerim, ona özel, yansıtan bir çiçek tasarım ortaya çıkarırım. Tek kuralım var; kapıdan gelene gülümsemek. LEZZETLİ BİR YOLCULUK: İçimi kolay, yumuşak kahvelerin yanında özel hazırlanan soğuk çaylar yapıyoruz. Hepsini kendimiz hazırlıyoruz, el emeği, kimyasal yok. Menüye müşterilerin taleplerini de ekliyoruz. 20'den fazla kahve çeşidi, enfes tatlıları ve sağlık açısından son derece faydalı özel ev yapımı çaylarla gurmelerden tam not almış bir menümüz var.

BU YILIN TRENDİ NE?: Gelinliği görmeden, gelin çiçeği tasarlamıyorum çünkü bir tasarım yapıyorum, o çiçeğin de hangi gelinliğin yanında duracağı önemli. Kabarık bir gelinliğe büyük çiçek kötü duruyor. En fazla tercih edilen beyaz renkli çiçekler. Şakayık, kala, lale, ortanca en fazla tercih edilenlerden.

ÇİÇEK BİR TERAPİ ARACI: Dükkanın her yerinde ortanca ve okaliptus çiçekleri var. Sabah ilk iş çiçek suyu, sapları kontrolüdür çünkü onlar benim bebeklerim. Çiçek bana huzur, sabır ve estetik kattı. Çiçekle temas etmeye başladığın anda tüm kötü enerjinizi atıyorsunuz, bir terapi aracı. İLGİ ARTIYOR: Artık insanlar daha fazla çiçek alıyor, sokakta kadın ve erkek her yaştan insanın elinde çiçek buketleri görüyoruz. Çiçeklerim tasarım olduğu için çok ucuz değil ama her bütçeye çiçek hazırlıyorum.

ÇİÇEKSİ BİR BAŞARI: Çiçek duvarların, tasarımların ünü Ankara'yı aştı, onlarca insan, çift resim çekinmek, hayalini tasarlatmak için akın ediyor. Kahve içmeye gelen bile çiçek atölyesine uğruyor. Çiçekler arasında geçirdikleri vakitte büyüleniyorlar.

Kısa sürede elde ettiğiniz başarınızın sırrı nedir? Aynı zamanda akademisyenim, 7 aylık hamileyim, sonbaharda bir oğlum olacak. Hamileliğime rağmen bir dakika durmuyor, her gün daha çok çalışıyorum. Başarımın sırrı bu azim, çiçeğe olan tutkum ve bana hayallerinin tasarımını emanet eden onlarca insan.

AYNI ZAMANDA BİR OKUL: Ema'nın atölye kısmı var. Hafta başında yapılan ankette çıkan konu üzerine atölye çalışması yapıyoruz. Tasarım öğretiyor, çiçek eğitimi veriyorum. Ankara'da bunu çok yapan yok. Anneler, sevgililer günü gibi özel zamanlarda atölyede yapılanları, kişiler kendi el emeklerini sevdiklerine hediye ediyor.