Yenimahalle’de 19 ton atık toplandı

BUGÜN NELER OLDU

Değerlendırılebılıratıkların kaynağından ayrı toplanması için yaklaşık 5 ay önce Yenimahalle'nin 11 noktasına Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştiren Yenimahalle Belediyesi, atıklarla dolup taşan merkezleri geri dönüşüme göndermek üzere boşaltıyor. Pazartesi ve Perşembe olmak üzere haftada iki kez kontrol edilerek, ayrı ayrı atık girişlerinden kağıt, plastik, metal, cam, elektronik atık, bitkisel yağ ve atık pil olmak üzere 7 kalemde toplanan atıklar, türlerine göre toplanıp geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor ve ekonomiye kazandırılıyor. Vatandaşların etkin kullanabileceği noktalara yerleştirilen Mobil Atık Getirme Merkezleri'nin yerleştirilmesinin ardından geçen 5 aylık süreçte, merkezlerde 7 bin 400 kilo kâğıt, 7 bin 640 kg cam, bin 910 kg plastik, 215 kg metal, bin 200 kg atık yağ, 845 kg atık pil ve 150 kg elektronik atık toplandı.