Başkentte trafo yangını

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'dacadde üzerindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay Emek Mahallesi Kırım Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki trafo da henüz bilinmeyen bir neden ötürü yangın çıktı. Trafodan çıkan dumanları görenler durumu itfaiye, polis ve elektrik ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, trafo etrafında güvenlik önlemleri aldı. Trafonun soğuması beklendikten sonra olay yerindeki elektrik ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler trafonun kapısını açarak soğutma çalışması yaptı.