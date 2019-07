Büyük sürpriz yapacağız

BUGÜN NELER OLDU

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinin ardından 2019-2020 sezonu öncesi ikinci hazırlık kampına Kızılcahamam'da başladı. Erzurum'da yapılan kamp sürecini iyi bir şekilde geçiren Gençlerbirliği, Kızılcahamam'da başlayan ikinci kamp döneminde geçtiğimiz sezon 1. Lig'e düşen Akhisarspor'la hazırlık maçında karşılaştı.Teknik direktör Mustafa Kaplan, takımının yerinin Süper Lig olduğunu söyleyerek,Sonrasında başkanımızın emeği neticesinde karşılığını alarak yeniden Süper Lig'e çıktı.Geçen sene takımda olan arkadaşlarımıza yeni gelen yabancı oyuncular ve genç takımdan yükselen oyuncular geldi.Pazartesi günü de (bugün) son hazırlık maçımızı yapıp Ankara'ya döneceğiz" dedi.Kaplan, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Mert Çetin ve Gençlerbirliği'ne yapılacak transferlerle ilgili de konuşarak, "Mert Çetin, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu için her an gitme durumu olabilir. Tabii bunun kararını başkanımız verecektir. Mert kalsa dahi biz bir stoper daha almayı istiyoruz. Bir de orta saha oyuncusu almayı düşünüyoruz. Transfer dönemini iki oyuncu daha alarak kapatacağız" dedi. Kaplan sözlerine şöyle devam etti: "G.Birliği'nin her zaman hedefleri vardır. Biz bu ligin sürpriz takımlarından olmak istiyoruz. Ligde ses getiren bir takım olmak istiyoruz. Gençlerbirliği lige her zaman iyi futbolcular kazandırdı, bu sene de yine iyi futbolcular kazandırmak istiyoruz. Alacağımız puanlarla hedefimizi belirleyerek bu ligde yeniden kalıcı olmak istiyoruz"Ankara Eryaman Stadında oynanacak Süper Kupa Finali hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kaplan, "Akhisar, geçen sene şanssız bir şekilde küme düştü. Düşmemesi gereken bir takım ve iyi bir ekipti. Akhisar'ın düşeceğini biz hiç hesaba katmıyorduk. Şanssız bir şekilde küme düştüler. Süper Kupa'da hangi takım kazanırsa kazansın biz tebrik ederiz. Akhisar iyi bir kulüp ve bu sene iyi işler yapacaklarına inanıyorum" diye konuştu.Gençlerbırlığı taraftarına da seslenen Kaplan, "Taraftarlarımız sabırlı olsunlar. Bizim genç, dinamik bir şekilde mücadele eden bir takımımız olacak. Oynadığımız hangi maç olursa olsun bizim için fark etmez. Biz her maçı kazanmaya yönelik sahaya çıkacağız. Süper Lig'de kazanan takım bir adım öne çıkıyor, biz de bunu gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.G.Birliği oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan, hem kendisinin hem de takımının performansını değerlendirdi. İlk etap kampın çok yorucu geçtiğini belirten Halil İbrahim, "Her şey iyi gidiyor. İyi bir takım olduk. Bazı eksiklerimiz var. Ancak onları da sezon başlayana kadar gidereceğiz. Taraftarımız geçtiğimiz sene bize çok destek oldular. İnşallah bu sene de tüm tribünleri doldururlar ve dün tanıtımını yaptığımız formaları alırlar" ifadesini kullandı.