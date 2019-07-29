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Deterjan yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Deterjan yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken dorsesinde yüklü deterjanlarda şarampole dağıldı. Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Konya'daki fabrikadan yüklediği deterjanları Trabzon'a götüren S.S. idaresindeki TIR, seyir halinde ilerlerken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken dorsesinde yüklü deterjanlarda etrafa saçıldı. Jandarma ekipleri araçların kontrollü geçmesini sağladı. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Çekiciden çıkarılan sürücü sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Deterjan yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
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