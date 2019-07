Görme engelliler bilgi yarışmasında ter döktü

BUGÜN NELER OLDU

Görme Engelliler Sohbet ve Paylaşım Platformu (GESVEP) çatısı altında Altı Nokta Körler Derneği'nde düzenlenen yarışmanın finalinde yarışmacılar, 15 soruya doğru cevap vermek için birbirleri ile kıyasıya rekabet etti. GESVEP Yöneticisi Osman Alıcı, yarışma öncesinde yaptığı açıklamada, platformlarının internet üzerinden hizmet verdiğini ve Avustralya'dan Çin'e kadar dünyanın birçok ülkesinden 5 bine yakın üyelerinin bulunduğunu belirtti. Alıcı, "Platform üzerinde İngilizce, bilgisayar, E-KPSS, KPSS gibi birçok kurs veriyoruz. Türkiye'nin gündemine ait her türlü eğitim programını veren bir platforma sahibiz. Tamamen gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. Bu çerçevede en büyük destekçilerimiz sponsorlarımız. Onlara da teşekkür ediyoruz." dedi. 5 sezondur düzenledikleri yarışmanın finalini yaptıklarını kaydeden Alıcı, yarışmanın daha önceki eleme turlarının internet üzerinden düzenlendiğini, dereceye giren en iyi 4 yarışmacının da finale kaldığını dile getirdi."Final yarışmalarını da her yıl başka bir şehirde düzenliyoruz. Bu yıl da Ankara'da yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca çalışmalarımız genişleyerek devam edecek." diyen Alıcı, yarışmacılara 15 soru sorulduğunu, her yarışmacının önündeki erişilebilir evrakın üzerine doğru bildiği şıkkı işaretlediğini ve doğru verdikleri cevaba göre puan aldıklarını dile getirdi.Yarışmanınsonunda katılımcılara kendilerinin ve sponsorların çeşitli hediyeler verdiklerini aktaran Alıcı, "Bu gönüllü çalışmamızda bize ne kadar destek olunursa biz de engellilerle toplumun kaynaşmasını o derecede kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Katkı verecek olan herkese de şimdiden teşekkür ediyorum" dedi. Yarışmada, Ankara'dan Burhanettin Fani 1., Batman'dan Vahap Uslu 2., Antalya'dan Zekeriya Tunaz 3. ve Çanakkale'den katılan Emre Bal 4. oldu.