Gücümüzü koruyoruz

SÜPER Lig ekiplerinden Ankaragücü, Erzurum Palandöken Dağı'nda günü çift idmanla tamamladı. Teknik direktör Ayhan Atik yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle sürdü. Antrenman sonrası soruları yanıtlayan Atik, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Hazırlık maçlarımız oldu. İzinden sonra Ankara'da hazırlık maçlarımız olacak. Kamp süreci çok iyi gidiyor. Biz ligi ilk 10'un üzerinde bitirmek istiyoruz. Ankaragücü ilk Süper Lig'e çıktığında gayet iyiydi.
Devre arasına doğru biraz sıkıntılar yaşamıştık. Sonra toparlanmasını bildik. Sezona iyi başlayıp iyi de bitireceğimize inanıyoruz" dedi.
KENDİMİZE GÜVENİYORUZ
Transfer yasakları olduğu için eldeki oyuncuları muhafaza etmeye çalıştıklarını kaydeden Atik, "Eldeki oyuncularımızı muhafaza ettik. Boyd ve Sacko iyi bir sezon geçirmişti. Bizde kiralıktılar. Boyd Beşiktaş'ı tercih etti. Sacko Denizlispor'a gitti. Bizim kadromuz yine de güçlü. Elimizden geldikçe oyuncularımız muhafaza etmeye çalıştık.
Bu yönde çalışmalarımız sürüyor. Kendimize güveniyoruz. Sezon içinde de bunu göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Gençlerbirliği ile dostça bir Ankara derbisi yaşayacaklarını da dile getiren Atik, "Gençlerbirliği ve Ankaragücü arasındaki maçlar hep dostluk içerisinde geçmiştir. Ankara'nın güzide iki takımıyız.
Ligde karşılaşınca da gayet iyi maçlar olacağını düşünüyorum. Ankara derbileri fair-play içerisinde geçecek"
dedi.