Gücümüzü koruyoruz

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig ekiplerinden Ankaragücü, Erzurum Palandöken Dağı'nda günü çift idmanla tamamladı. Teknik direktör Ayhan Atik yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle sürdü. Antrenman sonrası soruları yanıtlayan Atik, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek,Devre arasına doğru biraz sıkıntılar yaşamıştık. Sonra toparlanmasını bildik. Sezona iyi başlayıp iyi de bitireceğimize inanıyoruz" dedi.KENDİMİZE GÜVENİYORUZTransfer yasakları olduğu için eldeki oyuncuları muhafaza etmeye çalıştıklarını kaydeden Atik,Bu yönde çalışmalarımız sürüyor. Kendimize güveniyoruz. Sezon içinde de bunu göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Gençlerbirliği ile dostça bir Ankara derbisi yaşayacaklarını da dile getiren Atik,Ligde karşılaşınca da gayet iyi maçlar olacağını düşünüyorum.dedi.