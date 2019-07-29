Kübranur’dan Berlin’de bronz madalya

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Gençler Avrupa Kupası'nın ilk gününde tatamiye çıkan judoculardan Kübranur Esir, kadınlar +78 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Müsabakalarda Kübranur Esir ilk turu bay geçti. Çeyrek final maçında Litvanyalı rakibini altın skorda ipponla yenen Esir, yarı finalde Alman Samira Bouizgarne ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelenin normal süresi puansız tamamlandı. Altın skor bölümünde Alman rakibine yenilen Esir, bronz madalya karşılaşmasına kaldı. Brezilyalı rakibi Luiza Cruz'u waza-ari puanıyla yenen Kübranur, bronz madalyanın sahibi oldu