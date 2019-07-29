Mamak’ta müzik ziyafeti

BUGÜN NELER OLDU

MamakBelediyesi tarafından yaz ayı boyunca her hafta Cumartesi günü gerçekleştirilen Yaz Konserleri'nin bu haftaki konuğu Türk Sanat Müziği Sanatçısı Cengiz Taşkent oldu. Saimekadın Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konsere Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Başkanvekili Mulla Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk Sanat Müziği'nin birbirinden güzel eserlerini Mamaklılar için seslendiren, kendisi de Mamaklı olan usta sanatçı Taşkent, kulakların adeta pasını sildi. Unutulmaz eserlerin seslendirildiği konsere gelen vatandaşlar da sanatçıya eşlik etti. Yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan sanatçı, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Ardından sahne alan Mamak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Fethiye yöresi oyunları ile büyük alkış aldı.