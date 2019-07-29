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Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sincan’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç takla attı. Kazada sıkışan sürücü Eray Karabay hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Sincan'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü kabin içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerde Sincan Ahi Evran Mahallesi Çatalca Caddesi üzerinde meydana geldi. Eray Karabay, kontrolündeki otomobil, Fatih Mahallesi istikametinde ilerlerken Ayaş Caddesi üzerinde bulunan varyantta henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı. Sürücü Karabay, çarpmanın etkisiyle havalanarak takla atan otomobilin içerisinde sıkışarak hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan Karabay'ın, sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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