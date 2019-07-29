Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Türkiye, EYOF’ta 27 madalya kazandı

, ’ta 27 madalya kazandı

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Türkiye, EYOF’ta 27 madalya kazandı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), Crystal Hall'den güzel haberler geldi. Türkiye 11 altın, 6 gümüş, 10 bronz olmak üzere toplam 27 madalya ile ülke sıralamasında Rusya ve Birleşik Krallık'ın ardından 3'üncü oldu ve 1991'den bu yana her iki yılda bir düzenlenen organizasyonda en başarılı dönemini yaşadı. EYOF'un son gününde karışık judo takımı ve erkek basketbol takımı madalya maçlarına çıktılar. Milli judocular finalde Rusya'yı 4-0 ile geçip altın kazanırken, basketbol takımı İspanya'ya 65-52 yenilerik gümüte kaldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye, EYOF’ta 27 madalya kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN