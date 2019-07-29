Türkiye, EYOF’ta 27 madalya kazandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), Crystal Hall'den güzel haberler geldi.
Türkiye 11 altın, 6 gümüş, 10 bronz olmak üzere toplam 27 madalya ile ülke sıralamasında Rusya ve Birleşik Krallık'ın ardından 3'üncü oldu ve 1991'den bu yana her iki yılda bir düzenlenen organizasyonda en başarılı dönemini yaşadı.
EYOF'un son gününde karışık judo takımı ve erkek basketbol takımı madalya maçlarına çıktılar. Milli judocular finalde Rusya'yı 4-0 ile geçip altın kazanırken, basketbol takımı İspanya'ya 65-52 yenilerik gümüte kaldı.