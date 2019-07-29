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Yıldız güreşçiler ’da mindere çıkacak

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Yıldız güreşçiler Bulgaristan’da mindere çıkacak
Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası bugün Bulgaristan'da başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 7 gün sürecek organizasyonda müsabakalar, erkekler serbest stil, grekoromen ve kızlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek. Türkiye, şampiyonada tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek. Organizasyonun ilk gününde erkekler serbest stil 48, 55, 65, 80 ve 110 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Bulgaristan'da mindere çıkacak 30 milli güreşçi şöyle: Erkekler serbest stil: 45 kilo: Tolga Özbek, 48 kilo: Bekir Özcan, 51 kilo: Ahmet Yücel, 55 kilo: Muhammet Karavuş, 60 kilo: Eren Duran, 65 kilo: Mikail Topal, 71 kilo: Muhammed Halit Ozmuş, 80 kilo: Emre Çiftçi, 92 kilo: Ömer Ağtaş, 110 kilo: Adil Mısırcı Grekoromen: 45 kilo: Berat Büyüktazım, 48 kilo: Berat Keskin, 51 kilo: Barış Erbek, 55 kilo: Seyitcan Beytekin, 60 kilo: Mert İlbars, 65 kilo: Müslüm Barga, 71 kilo: Furkan Taş, 80 kilo: Yusuf Gölbaşı, 92 kilo: Oktay Demir, 110 kilo: Ömer Aygül Kızlar: 40 kilo: Zozan Akar, 43 kilo: Zerda Demir, 46 kilo: Elif Işkın, 49 kilo: Fatma Kızmaz, 53 kilo: Emine Çakmak, 57 kilo: Melda Dernekçi, 61 kilo: Derya Nur Karaduman, 65 kilo: Nesrin Baş, 69 kilo: Melisa Sarıtaş, 73 kilo: Nazar Batır.

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Yıldız güreşçiler Bulgaristan’da mindere çıkacak
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