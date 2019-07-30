Alacak verecek kavgası: 4 yaralı

Çubuk'ta
iki grup arasında
çıkan
kavgada 4 kişi
tabanca ve
bıçakla yaralandı.
İddiaya
göre, Yıldırım
Beyazıt
Mahallesi
Şeyh Şamil
Bulvarı üzerinde
iki grup arasında alacak verecek
meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine
Selahaddin K, Halis K, Okan K.
ve Maruf S. bıçak ve silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve
sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar,
ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis
ekipleri, kavganın meydana geldiği
mahalle ve hastane çevresinde geniş
güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 8 kişinin
karıştığı belirtilen kavgada kaçan
zanlıların yakalanması için çalışma
başlatıldı.