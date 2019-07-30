Alacak verecek kavgası: 4 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Çubuk'taiki grup arasındaçıkankavgada 4 kişitabanca vebıçakla yaralandı.İddiayagöre, YıldırımBeyazıtMahallesiŞeyh ŞamilBulvarı üzerindeiki grup arasında alacak verecekmeselesi nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerineSelahaddin K, Halis K, Okan K.ve Maruf S. bıçak ve silahla yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis vesağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar,ambulanslarla Halil Şıvgın ÇubukDevlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisekipleri, kavganın meydana geldiğimahalle ve hastane çevresinde genişgüvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 8 kişininkarıştığı belirtilen kavgada kaçanzanlıların yakalanması için çalışmabaşlatıldı.