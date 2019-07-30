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Altındağ pazarlarında terazi dönemi başladı

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Altındağ pazarlarında terazi dönemi başladı
Vatandaşların güvenli ve temiz bir ortamda alışveriş yapabilmesi için denetimlerini sürdüren Altındağ Belediyesi, pazarlarda terazi dönemini başlattı. Vatandaşların daha güvenli ortamda alışveriş yapabilmeleri için Altındağ genelinde denetimler gerçekleştiren Altındağ Belediyesitarafından pazar alanlarına terazi yerleştirildi. Pazar yerlerine yerleştirilen terazilerle vatandaşlar, aldıkları ürünü tartarak satıcının istedikleri kiloda verip vermediğini kontrol edebilecek. Alınan ürünün istenilen kilodan eksik çıkması durumunda ise tüketici, pazar alanında bulunan zabıta noktasına giderek esnaf hakkında şikayette bulunabilecek. Zabıta personelince yapılan kontrolde tespit edilen olumsuzluklar hakkında esnafa cezai işlem uygulayarak olumsuzlukların giderilmesi sağlanacak.
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Altındağ pazarlarında terazi dönemi başladı
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