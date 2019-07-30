Ankaragücü, Başkanını seçiyor

Ankaragücü'nün geleceğini yakından ilgilendiren bu kongreye mevcut başkan Mehmet Yiğiner ile geçmişte Yiğiner yönetiminde yer alan ancak yaklaşık 6 ay önce görevinden ayrılan Murat Ağcabağ, adaylık konusunda öne çıkmış durumda. Toplam sayısı 905 olduğu belirtilen delegeler, 3 yıl süre ile kulübü yönetecek isimleri göreve getirecek.

AĞCABAĞ SALONA GİREBİLECEK Mİ?

Genel kurula katılacak adaylar, oylanması için bir liste sunacak. Listede 13 yönetim kurulu asil, 10 yönetim kurulu yedek, 3 denetleme kurulu asil, 3 denetleme kurulu yedek, 5 disiplin kurulu asil, 5 de disiplin kurulu yedek olmak üzere toplam 39 kişi yer alacak. Bu isimlerin listede yer alıp seçilebilmeleri için öncelikle Ankaragücü Kulübü'nün üyesi olmaları gerekiyor. Üye olmayanların olağanüstü genel kurulun yapılacağı Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ne girme şansı yok. Başkan adayı Murat Ağcabağ, 39 kişilik listesini önce basına, ardından da sosyal medya aracılığıyla camiaya tanıttı.

YİĞİNER'DEN AÇIK KAPI

39 kişiden 36'sı Ankaragücü Kulübü üyesi değil. Yani bu 36 kişinin seçime katılması, hatta salona girmeleri dahi mümkün değil. Dün Ağcabağ, listesindeki tüm isimlerin üye yapılması için avukatları aracılığıyla kulübe son kez başvuruda bulundu. 39 kişiden bir kişi dahi salona alınmazsa, ekip olarak salona girmeyeceklerinin de altını çizen Ağcabağ'ın Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu'nun vereceği kararla salona girip girmeyeceği ise bugün belli olacak. Mehmet Yiğiner, daha önce açık kapı bırakmış, 500 bin liralık sponsorluk karşılığı Murat Ağcabağ'ın listesindeki kişileri üye yapabileceğini açıklamıştı.