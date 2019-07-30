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Balıkçılar Kızılırmak’ta erkek cesedi buldu

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Kırıkkale'de? Kızılırmak Nehri'nde balık tutan vatandaşlar suyun içinde erkek cesedi buldu. Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Kızılırmak Nehri'nde balık tutan vatandaşlar suyun içinde bir erkek cesedi buldu. Balıkçılar durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedi kıyıya çekerek üzerinde arama yaptı. Henüz kimliği belli olmayan cesedin yaklaşık 15 gün önce öldüğü öğrenildi. Ceset, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Balıkçılar Kızılırmak’ta erkek cesedi buldu
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