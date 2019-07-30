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Çocuklara şenlikli yaz tatili

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Çocuklara şenlikli yaz tatili
MAMAK Belediyesi'nin düzenlediği, çocuk şenliği tüm hızıyla devam ediyor. Saimekadın Amfi Tiyatro'da gerçekleşen şenlikte yaz tatiline giren çocuklar aileleriyle birlikte keyifli dakikalar geçiriyor. Kukla şovundan illüzyon gösterisine, Karagöz- Hacivat'tan balon şovuna kadar birbirinden farklı ve her yaşa hitap eden etkinliklerle çocuklar ve aileleri doyasıya eğleniyor. Festival alanını andıran şenlikte çocuklara mısır ve pamuk şekeri de ikram ediliyor. Aileleri ve çocukları şenliğe davet eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Çocuklarımız yıl boyunca yoruldu. Büyük bir sezon sonunda onlara ücretsiz olarak, aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri bir program hazırladık. Gönüllerince eğlensinler. Çocuklarımızı ve ailelerimizi şenliğe bekliyoruz" dedi.
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Çocuklara şenlikli yaz tatili
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