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otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 30.7.2019
EGO otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı
15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı'nda EGO otobüsü yayalara çarparken 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı'nda yayalara yeşil ışık yandığı sırada bir anda hareket eden EGO otobüsü, yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 vatandaşa çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri gelirken yaralılar Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Atatürk Bulvarı, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma yeniden açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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EGO otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı
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