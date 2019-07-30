Kadınlar sahaya indi

BUGÜN NELER OLDU

SOSYAL arkadaşlıkların kurulduğuisimli sosyal paylaşım sayfasında birbirini hiç tanımayan kadınlar organize olarak kadınların da erkeklerin yaptıklarını yapabileceklerini göstermek için futbol oynadı.Erkek hakemin yönettiği maç zaman zaman sert geçse de kadınlar sahada fairplay örneği gösterdi. Çok sayıda taraftarın da izlediği maç sonu her iki takım oyuncuları da sahadan yorgun ama erkeklerin yaptıkları birçok şeyi başarıyla yapabileceklerini gösterdiler.