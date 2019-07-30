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Kanalizasyon inşaatında göçük: 1 ölü

Kahramankazan’da kanalizasyon inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Kanalizasyon inşaatında göçük: 1 ölü
Kahramankazan Saray Mahallesi Bayraktar Caddesi'nde kanalizasyon çalışması yürüten taşeron firma çalışanı Ahmet Pekgöz (53), beton borunun yerleştirilmesi sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Pekgöz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Pekgöz'ün cesedi, savcının incelemesinin ardından Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Altı çocuk babası, duvar ustası Pekgöz'ün, Siirt'in Kurtalan ilçesinden çalışmak için Kahramankazan'a geldiği öğrenildi.
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Kanalizasyon inşaatında göçük: 1 ölü
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