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’nde köy günü yapıldı

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Karacaören Mahallesi’nde köy günü yapıldı
Kızılcahamam ?Karacaören Mahallesi'nde düzenlenen "Köy günü" yapıldı. Köylülerin ve davetlilerin katıldığı köy gününde birlik beraberlik mesajı verildi. Kızılcahamam yöresel sanatçılarının müzik ziyafeti verdiği köy gününde, köylülerin bir araya gelmesiyle 7'den 70'e kaynaşma sağlanmasına vesile olundu. Köy günü programına AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, partililer ve Meclis üyeleri de katıldı. Geleneksel hale gelen Karacaören Mahallesi Köy Gününde konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, etkinliğin hayırlı olmasını ve bu tür etkinliklerin birliği, beraberliği ve dayanışmayı pekiştirmesini dileyerek, köy gününün hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Karacaören Mahallesi’nde köy günü yapıldı
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