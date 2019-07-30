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Otomobil takla atarak devrildi: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Otomobil takla atarak devrildi: 4 yaralı
KIRIKKALE'DE seyir halinde ilerleyen otomobil takla atarak şarampole ters devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolu Yukarı Mahmutlar köyünde meydana geldi. Mümin B.idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce takla atan otomobil şarampole ters devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile birlikte F.B, B.B. ve B.B. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Otomobil takla atarak devrildi: 4 yaralı
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