Uygulamalı çiçek budama etkinliği

BUGÜN NELER OLDU

yeniden gül kokması için park ve bahçelerin bakımına ayrı bir özen gösteren Keçiören Belediyesi park ve bahçelerde görevli personel için 'çiçek budama eğitimi' düzenledi. 'Keçiören yeniden güller şehri olacak' ifadesini her fırsatta dile getiren Başkan Turgut Altınok, "Vatandaşımızın güzel bir şehirde mutlu yaşamasını arzuluyor, bu doğrultuda çalışıyoruz, personelimizi de doğru bilgiyle donatıyoruz" mesajı verdi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz tarafından verilen eğitim park ve bahçelerde görevli personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygun budama zamanı, budama kuralları, budama şekilleri, bitki hastalıkları gibi konu başlıklarını içeren eğitimde doğru budama teknikleri de uygulamalı olarak gösterildi.