Ağaç yapraklarını işleyip eşyalarda kullanıyor

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Ankara'da?grafik tasarımcısı Yeşim Livaoğlu, (42) doğadan topladığı ağaçların yapraklarını özel bir solüsyonda bekletip, iskeletlerini çıkardıktan sonra işleyerek, çeşitli eşyalarda kullanıyor. Her renk ve bakır, gümüş, altın kaplamadan oluşan iskelet yaprakları renk şöleni oluşturuyor. Livaoğlu'nun çeşit çeşit çiçek motifleri, melek ve kuş kanatları, balık ve at yeleleri olarak tablolara işleyip, halı, nevresim takımı, plaj havlusu gibi eşyalarda da kullandığı çizimleri ilgi gördü. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümü mezunu olan Yeşim Livaoğlu'nun ağaç yapraklarının iskeleti ve sulu boya kullanarak farklı bir teknikle ortaya çıkardığı çizimler, özellikle sosyal medyada dikkat çekti.