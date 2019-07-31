'Artık kâbus görmek istemiyoruz’

SEZON öncesi kamp sürecini Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren MKE Ankaragücü'nün 27 yaşındaki başarılı defans oyuncusu Alihan Kubalas sezon öncesi kampı değerlendirdi. Kubalas, "Takımın eskileri olarak uyum sorunu yaşamıyoruz. Yönetimimiz eski oyuncuları takımda tuttu. Bu dönem iyi çalışarak hem psikolojik hem fiziksel olarak iyi olup kamp dönemini iyi geçirmek istiyoruz. Şu anda bizim açımızdan her şey gayet iyi gidiyor" dedi.

GEÇEN YIL SEZONA ÇOK İYİ BAŞLAMIŞTIK

Başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirten Kubalas, "Geçen yıl lige çok iyi başladık ama ondan sonraki süreçte bazı sıkıntılar yaşadık. Öyle ki sezonun sonu için endişelenmeye başlamıştık. Bu yıl geçen yılki ekip korunmuş durumda. Adaptasyon süreci yaşamayacağız. Oynayacağımız her müsabakaya hem fiziksel hem zihinsel olarak hazırlanmamız lazım. Sezon sonu kâbus görmeden çok keyifli bir sezon geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BURADA UZUN YILLAR KALMAYI ARZULUYORUM"

Yeni sezon öncesi kulübüyle sözleşmesini uzatan Kubalas, "Ankaragücü'nde 4. sezonuma giriyorum. İsterim ki uzun yıllar daha bu formaya hizmet edebileyim. Tabi ki ben performans verdiğim müddetçe, yönetim ve hocalarımız beni burada görmek istedikçe ben bu formayı sonuna kadar terletmeye devam etmek istiyorum" diye konuştu.