GÖLBAŞI Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 2 aydır teknik ve fiziki takip sonucu 8 yankesicilik suçu işleyen 3 zanlı şafak operasyonu ile yakalandı. Daha önce marketlerde kasiyerlik yaptıkları öğrenilen yankesicilerin hırsızlık amacıyla girdikleri mağazalarda kasiyerlerin dikkatini dağıttıkları ve oyaladıkları kameralara yansıdı. Yüksek meblağda para vermiş gibi yaparak paralarını geri isteyen yankesiciler, tırnakçılıkla parayı alıp, eksik para verildiğini söylüyorlar. Olay anında perdeci veya oyalayıcı olarak tabir edilen kişinin el çabukluğu yapıp kasiyerlerden paraları aldıktan sonra kapıda çalışır vaziyette bekleyen arabaya zanlıların birlikte binip kaçtıkları tespit edildi.

GÖREV DAĞILIMI YAPMIŞLAR

Emniyette, herkesin bir görevi olduğunu, gözcü ,bekleyici ve kasacı diye tabir ettikleri bölümlerden oluştuklarını beyan ettiler. Zanlıların birlikte hareket ettikleri ve girilecek dükkanı aralarından, Dursun K. nın belirleyip gözcülük yaptığı, Okan C.isimli şahsın dükkana girerek işe koyulduğu, Nurettin O., isimli zanlının arabayı çalışır vaziyette beklediği ortaya çıktı. Tırnakçılık yaparken anlayan esnaf olursa hızla olay yerinden ayrılıp araçla kaçıyorlardı. Hokkabaz Operasyonu ile yakalanan zanlılardan 1'i adli kontrol ile serbest bırakıldı diğer 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.