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Küçük Vaner kalp ve akciğer nakli bekliyor

,14 yaşında doğuştan kalp ve akciğer hastası. Vaner, 14 yıldır kullandığı ilaçlardan kurtulup nakil olduktan sonra akranları gibi dışarı çıkmak, okumak istiyor

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019
Küçük Vaner kalp ve akciğer nakli bekliyor

VAN'DA Nahide-İlyas Gök çiftinin 5 çocuğundan sonuncusu olan Vaner Gök, kontrol amaçlı düzenli olarak Ankara'ya tedaviye geliyor. Evladının her gün ilaçlara bağlı yaşamamasını, her çocuk gibi sağlıklı bir birey olmasını isteyen baba İlyas Gök, hayırseverlere seslendi: "Yardımlarınızla oğlum yaşasın, Vaner'im nakil olsun" Vaner için, Türkiye genelinde başlatılan yardım kampanyası ile milyonda bir görülen hem akciğer hem de kalp nakli yapılacak. Doğuştan Trunkus Arteriyozus (kalpten tek bir büyük damarın çıkması) sonucu ilaçlara bağımlı olarak sürekli kontrol altında olan Vaner iyileşmek istiyor. Hastalığı nedeniyle eğitim hayatına da ara veren ve savcı olmayı hayal eden Vaner, "Ben de dışarda oyun oynamak istiyorum. Nakil olup sağlıklı bir şekilde okula gitmek istiyorum, lütfen bana yardım edin" diyerek gözyaşı döktü.

ORGAN NAKLİNDE DUYARLI OLUN
Baba İlyas Gök, Dr.Halil Başar'ın Vaner'e organ nakli yapılırsa bu ilaçlara bağımlı kalmaz dediğini aktardı. Evladının 2 saatte bir iğne vurulduğunu ve uykusuz kaldığını belirten baba Gök, "Vaner'im nakil olursa sağlığına kavuşacak, her çocuk gibi koşup oynayacak ilaçlara bağımlı kalmayacak. İlaçlarımız devlet tarafından karşılanıyor. Allah devletimizden razı olsun fakat ameliyat öyle değil. Ameliyat için bir de organ nakli faktörü var. İnsanlar organ nakli konusunda duyarlı olsun. Bir çocuğun bir insanın hayatı sizin bağışlayacağınız bir organa bakıyor" dedi

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Küçük Vaner kalp ve akciğer nakli bekliyor
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