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Müzik tutkunlarına “plak evi”nde nostalji yaşatıyor

Giriş Tarihi: 31.7.2019
Müzik tutkunlarına “plak evi”nde nostalji yaşatıyor
KOLEKSIYONCU Gürkan Gürbüz, 36 yılda topladığı binlerce plaktan oluşan koleksiyonunu kafeterya hizmeti de verdiği "plak evi"nde müzikseverlerle buluşturuyor. Başkentte yaşayan ve iyi bir dinleyici olan Gürbüz, müziğe olan tutkusunu 1996 yılında açtığı plak evi ile diğer müzikseverlerle de paylaşıyor. Yaklaşık 10 bin plağın ve 50'den fazla pikabın yer aldığı, aynı zamanda kafetarya hizmeti de veren plak evinde taş plak ve gramofon satışı yapılıyor, müşteriler duvarlardaki Yeşilçam sanatçılarının imzalı fotoğrafları ve film afişleriyle nostaljik bir yolculuğa çıkıyor. Gürbüz, Türkiye'de kasetin popüler olmaya başladığı dönemlerde plak dinlemeye başladığını, ardından yerli ve yabancı sanatçıların plaklarıyla koleksiyon oluşturmaya başladığını söyledi.
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