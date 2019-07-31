Olaylı kongreyi yiğiner kazandı

ANKARAGÜCÜ kulübünde Mehmet Yiğiner yeniden başkanlığa seçildi. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurula 907 delegenin 660'ı katıldı. Yiğiner kullanılan 498 oyun tamamını alarak kulübün yeni dönemdeki başkanı oldu. Yiğiner, sağlıklı ve güzel bir genel kurul geçirdiklerini belirterek, "Hep birlikte ve beraber olmalıyız. Çünkü biz böyle güçlüyüz" dedi. Çok mutluluklar yaşadıklarını ama ama çok da üzüldüklerini söyleyen Yiğiner, "Bundan sonra yapacağımız iş hep beraber ligler başlayana kadar iyi bir performans sağlamalıyız. Store mağazasından alışveriş yapın. Ankaragüçlülük böyledir. Böylece kulüp kazanacak. Herkesin üstünde Ankaragücü forması olacak. Şehir farkındalık kazanacak. Perşembe günü kombine biletler satışa çıkacak, gelin onlara yüklenelim" diye konuştu. KOMBİNE VURGUSU

Yiğiner, "İstanbul takımlarından şikayetçiyiz ya 70 milyon TL'lik kombine satıyor. Biz 7 milyon TL'lik kombine satamıyorsak bu Ankara'nın ayıbı, bizim ayıbımızdır. Bunu yapmalıyız, becermeliyiz. Birlikte güçlüyüz, biz birlikte Ankaragücüyüz. Gelin arkadaşlar biz bir amaç uğrunda hizmet edelim" dedi.



SALON DIŞINDA GERGINLIK VARDI

GENEL kurul öncesinde kongre merkezi önünde toplanan bir Ankaragücü taraftarı Mehmet Yiğiner'i istifaya davet etti. Taraftarların protestosunun ardından güvenlik güçleri müdahale ederek grubu dağıttı. Başkan adayı Murat Ağcabağ yaşanan olayları kınadı. Ağcabağ, "Adaylığımızı açıkladığımız ilk günden bugüne yönetim listesine aldığımız arkadaşlarımızın delege olmamaları, olanların üyelikten çıkartılmaları başta olmak üzere mevcut başkan tarafından pek çok engellemeye maruz bırakıldık. Takdir kamuoyunun" dedi.