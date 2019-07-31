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Yenimahalle’de sinema günleri hız kesmiyor

Giriş Tarihi: 31.7.2019
Yenimahalle’de sinema günleri hız kesmiyor
Yenımahalle Belediyesi'nin açılışını "Müslüm" filmi ile gerçekleştirdiği geleneksel açık hava sinema günleri hız kesmeden devam ediyor. Ragıp Tüzün Parkı içerisinde kurulan alana toplanan yüzlerce ilçe sakini "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" filmi ile keyif dolu bir yaz akşamı yaşadı. Yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı 113 dakikalık biyografi, savaş ve tarih türündeki filmde,Bora Akkaş, Hilmi Cem İntepe, Ali Nuri Türkoğlu, Gizem Karaca gibi sevilen oyuncular rol alıyor. Alanı saatler öncesinden dolduran Yenimahalleliler, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda görev yapan, ilk düşman uçağını düşüren Türk Pilot Vecihi Hürkuş'un hayat hikayesini anlatan 2018 yapımı filmi merakla izledi.
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Yenimahalle’de sinema günleri hız kesmiyor
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