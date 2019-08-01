14 kişi zehirlenme şüphesiyle karantinada

SINCAN Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kablo üretimi yapan bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan 14 kişi, kaşıntı, ciltte kızarıklık ve yanma şikayetiyle Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçiler, acil servis doktoru tarafından yapılan muayenenin ardından, kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantina odasına alındı. Acil servis içerisindeki hasta ve personelin binadan çıkarılmasının ardından, hastane girişi de emniyet şeridiyle kapatıldı. Bir süre karantina odasında tutulan 14 kişinin, yapılan testlerde ciltlerinde, sivrisineklerden kaynaklı alerji oluştuğu anlaşıldı. Fabrika çalışanlarının durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DURUMLARI IYI

Durumun normale dönmesinin ardından acil serviste hasta kabulü tekrar başladı. Hastaneye kaldırılan çalışanlardan birinin babası Yasin Çankaya, "Apar topar buraya geldik. Karantina altına alıyorlardı. 'Kimyasal zehirlenmeden şüpheleniyoruz' dediler. Allah'a şükür bir şey çıkmamış. Havadan, böcek ve sivrisineklerden şüpheleniyorlar veya yedikleri bir şey de dokunmuş olabilir" dedi.