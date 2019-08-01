20 yıldır minibüste yaşayan Cafer Dede hayatını kaybetti

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20 yıldır terk edilmiş bir minibüsün içerisinde tek başına yaşayan 73 yaşındaki Cafer dede sabaha karşı hayatını kaybetti. Ankara'da 20 yıldır Etlik eski garajların arkasında terk edilmiş bir minibüste yaşayan 73 yaşındaki Cafer Kılıç, hayatını kaybetti. Ailesinin yanında kalmak yerine tek başına terk edilmiş bir minibüste 20 yıldır yaşayan Cafer dedeye garaj çalışanları bakıyordu. Devletin desteğini de kabul etmeyen Cafer dede, iddiaya göre sosyal hizmetler tarafından kendisine gösterilen yerde kalmak istemeyip minibüsüne geri döndü.