Altındağ’ da kurban kesim yerleri belirlendi

Altındağ Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklarını hızlandırdı. Tatlar mevkiinde bulunan Kurban Satış ve Kesim Alanı dışında, 5 farklı noktayı daha "kurban kesim yeri" olarak belirleyen Altındağ Belediyesi, vatandaşlara belirlenen bu noktalar dışında kurban kesimi yapmamaları uyarısında bulundu.

KURBAN KESİM YERLERİ

Altındağ Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri şöyle:

Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı (Tatlar Mah. Kümeevler)

İskitler Semt Pazarı (Zübeyde Hanım Mah. Tesfiyeci Sokak ile Seçim Sokak arası)

Ali Ersoy Semt Pazarı (Güneşevler Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad.)

Gülpınar Semt Pazarı (Yıldıztepe Mah. 166. Cad. No: 23)

Karapürçek Semt Pazarı (Karapürçek Mah. 309. Cad. No: 51)

Karacaören Semt Pazarı (Karacaören Spor Tesisleri Halı Saha Yanı)



UYGUNSUZ KESİME İZİN YOK

UYGUNSUZ ve sağlıksız şekilde kurban kesimlerinin önüne geçmek için bu yıl kesim için belirlenen yer sayısını da artırdıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşlara bu konuda biraz daha duyarlı olunması çağrısında bulundu. Başkan Balcı, Altındağ Belediyesi ekiplerinin belirlenen yerler dışında, kamuya açık, halk sağlığını tehdit edecek ve sağlıksız biçimde kurban kesilmemesi için 24 saat görev başında olacağını da sözlerine ekledi. Başkan Balcı, belirlenen kurban satış ve kesim yerleri dışında cadde, sokak ve binaların arasında kurban satış ve kesimine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

YENIMAHALLE'DE

Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında 23 bin liradan satışa çıkarılan 1.2 tonluk 'Alican' adındaki simental cinsi boğa, ilgi odağı oldu. Yakacık'ta kurulan hayvan pazarında çeşitli illerden getirilen kurbanlıklar, satışa çıkarıldı. Pazarlıkların yapıldığı pazarda küçükbaşlar bin-bin 500 lira, büyükbaş kurbanlıklar ise 5 bin ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcısını bekliyor. Kars'ın Kağızman ilçesinden gelen Mehmet Bozyel'e ait yaklaşık 1.2 ton ağırlığındaki 2.5 yaşındaki 'Alican' isimli boğa, ilgi odağı oldu. Kurban pazarının en büyük ve en pahalı kurbanlığı olan 'Alican', 23 bin liradan satışa çıkarıldı. Bozyel, "Alican, pazarın en büyüğü, en pahalısı. 23 bin liradan satıyoruz. Pazarlığımız biraz da olsa var. Kurbana ideal bir hayvan. Biz de genelde yayılım olduğu için hayvanlar daha çok büyüyor. Kendimize ait yaylamız var. Orada yayılıma çıkıyorlar. Geçen seneye göre fiyat aralıklarında pek bir fark yok. İnsanlar almakta, üretici satmakta zorlanıyor" dedi. Satışlardan memnun olmayan Bozyel, "Henüz 11-12 tane satabildik, onlar da sabit kendi müşterimize sattık" dedi.