‘Bayrağımızı her yerde zirveye çekmek istiyorum’

BUGÜN NELER OLDU

ÇEKYA'DA düzenlenen 14 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde eden milli tenisçiturnuvanın kendisine çok şey kattığını vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Şampiyonadan 1,5 ay önce şanssız bir sakatlık yaşayan milli tenisçi, turnuvaya çok iyi hazırlanamadığını belirtti. Melisa, vücudunu zorlamadan kontrollü bir şekilde hazırlık yaptığını aktararak, şunları kaydetti: "1,5 ay önce İspanya'da sol el bileğimden sakatlandım. Bu nedenle çok sıkı antrenmanlar yapamadım. Hatta bir ara turnuvaya katılamayacağım diye korktum. Turnuvada çok iyi maçlar yaptım. Ben hep inanıyordum şampiyon olacağıma. Ama final günü bilmiyorum bana ne oldu, giremedim maça, konsantre olamadım ve olmadı.