‘Bayrağımızı her yerde zirveye çekmek istiyorum’

ÇEKYA'DA düzenlenen 14 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde eden milli tenisçi Melisa Ercan,
turnuvanın kendisine çok şey kattığını vurgulayarak, "Şimdi artık daha çok çalışacağım daha çok savaşacağım. Türk bayrağını her yerde dalgalandırmak istiyorum"
ifadelerini kullandı. Milli sporcu, turnuvada final oynayarak Başak Eraydın'dan sonra Avrupa Gençler Şampiyonası'nda final oynayan ikinci Türk sporcu olma unvanını elde etti.
Şampiyonadan 1,5 ay önce şanssız bir sakatlık yaşayan milli tenisçi, turnuvaya çok iyi hazırlanamadığını belirtti. Melisa, vücudunu zorlamadan kontrollü bir şekilde hazırlık yaptığını aktararak, şunları kaydetti: "1,5 ay önce İspanya'da sol el bileğimden sakatlandım. Bu nedenle çok sıkı antrenmanlar yapamadım. Hatta bir ara turnuvaya katılamayacağım diye korktum. Turnuvada çok iyi maçlar yaptım. Ben hep inanıyordum şampiyon olacağıma. Ama final günü bilmiyorum bana ne oldu, giremedim maça, konsantre olamadım ve olmadı. Üzüldüm ama bu turnuvanın bana kattığı çok şey oldu. Şimdi artık daha çok çalışacağım daha çok savaşacağım."