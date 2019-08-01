Emşav’dan huzurevi’ne ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

günlerde EMŞAV(Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı) Balgat Huzurevi'ndeki yaşlıları ziyaret etti. EMŞAV Başkanı Yaşar Alkaya, "Balgat Huzurevi ziyaretimizde bu kurumda kalan yaşlı anne ve babalarımızın morallerini yükseltmek ve kendilerini terk edilmiş hissine kapılmalarını önlemek yalnızlıklarını paylaşmak için bir kahvaltı organizasyonu düzenlemiş bulunmaktayız. Böylelikle onların unutulmadığını ve en çok ihtiyaç duyduğu ilgi, alakadan mahrum kalmalarını engellediğimi düşündüm" dedi.