Gençler bir adım önde

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Bütün takımlar daha transferlerini bitiremedi. Ama biz burada bir adım öndeyiz diye düşünüyoruz. Çünkü biz istediğimiz transferlerin çoğunu bitirdik" dedi. Kaplan, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hem Erzurum hem de Bolu kampının kendileri için çok iyi geçtiğini ifade ederek, "Yeni transferlerimiz ve geçen seneden elimizdeki oyuncularımızla iyi bir kadro olduk. Ankara'ya dönüp, 2 günlük iznin ardından ayın 5'i ve 9'unda oynayacağımız Spor Yazarları Kupası maçıyla lige hazırlanmış olacağız" diye konuştu.

BİR OYUNCU DAHA TRANSFER EDEBİLİRİZ

Kaplan, kamp döneminde yaptıkları transferlerin yanı sıra eksik bölgeler için transfer yapmayı düşündüklerini de vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bizim görüştüğümüz 2-3 oyuncu var. 2 oyuncuyu Ankara'da oynayacağımız Spor Yazarları Kupası'na kadar yetiştirmek istiyoruz. Çünkü onların bazılarının kendi ligleri başladı. Başka oyuncular var görüştüğümüz. Onları da aramıza kattığımız zaman daha iyi bir Gençlerbirliği olacak. Orta sahaya bir oyuncu almak için çabamız var. Bir de savunmaya stoper almayı düşünüyoruz. Belki bir oyuncu daha olabilir. Çalışmalarımız devam ediyor."

HAZIRLIK MAÇLARI VERİMLİ GEÇTİ

Yeni sezon hakkında da bir değerlendirme yapan Kaplan, "Bütün takımlar daha transferlerini bitiremedi. Ama biz burada bir adım öndeyiz diye düşünüyoruz. Çünkü biz istediğimiz transferlerin çoğunu bitirdik. 2 mevkinin dışında. 4 hazırlık maçı oynadık. Bunlar da bizim için verimli geçti. Sadece Diallo'nun kırılan kolunun dışında her şey iyi gitti. Çoğu kulüpte sıkıntılar var ama biz Gençlerbirliği olarak rahatız. Hiçbir sorun sıkıntı yaşamadan 2 mevkinin dışındaki transferlerimiz gerçekleştirdik" dedi.