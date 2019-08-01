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Gündem Mamak’taki projeler

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Gündem Mamak’taki projeler

MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, başkan yardımcıları ile bir araya gelerek hayata geçirecekleri projeleri masaya yatırdı. Toplantıda vatandaş beklentilerine kısa zamanda cevap verecek çalışmaların hazırlıklarının yapıldığını belirten Köse, "Amacımız, söz verdiğimiz projeleri birer birer hayata geçirmek. Yaptığımız her çalışmayı her yönde ele alarak en sağlıklı kararları alıyoruz. Ekibimizle projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk" dedi.

KÖSE: İZ BIRAKACAĞIZ
Mamak'ı bulunduğu noktadan daha ileriye taşıyacak deneyimli bir kadro ile çalıştıklarının altını çizen Köse, "Belediyecilik, her biri farklı tecrübeye sahip, donanımlı, tecrübeli, kariyerinde pek çok zorluğu aşarak mesafe almış bir ekip ile yani güçlü bir kadro ile yapıldığında ancak başarılı olunabilecek bir faaliyet alanı. Mamak için bu ekibin bir şans olduğunu düşünüyorum. Hep birlikte samimiyetle milletimize hizmet yolunda çalışıyoruz. Bu ekiple, iz bırakacak çalışmalara imza atacağız ve böylece Mamak daha güzel olacak" dedi.

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Gündem Mamak’taki projeler
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