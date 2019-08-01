‘Hayaletler’ uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası

ANKARA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan "Hayalet" lakaplı narkotim motorize ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile kullanıcılarının korkulu rüyası oldu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki narkotim motosikletli polisler, şehrin çeşitli bölgelerinde ulaşılması güç yerlere motosikletlerle ulaşarak uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ile kullanımına yönelik denetimler gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu ile mücadelede etkinliğinin artırılmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında narkotim motorize ekipleri kent genelinde faaliyetlerde bulunuyor.

SAHADA "HAYALET" OLARAK ANILIYORLAR

Narkotik motorize ekipleri özellikle eğitim-öğretim dönemleri içerisinde okul çevrelerinde devriye görevinde bulunuyor. Toplumda, gençlerin yoğunlukta bulunduğu başta kafe, park, bahçe ve umumi yerlerde görev alınıyor. Vatandaşların da mahalle aralarında gittiği kahvehanelere denetimler gerçekleştirerek uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımının engellenmesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Narkotim motorize ekipleri yaptığı işlerle uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcı ile kullanıcıların korkulu rüyası haline geldi. Motorize ekipleri sahada "hayalet timler" olarak anılıyor.