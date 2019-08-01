Parklara su sebili hizmeti

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Belediyesi, Atatürk Bahçesi'ne vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda su sebili yerleştirdi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla Belediyeye bağlı ekipler, Keçiören'in ağaçlandırma çalışmalarını park ve bahçe düzenlemelerini süratle yaparken, parklarda gördükleri eksiklikleri de yerinde tespit ediyor. Ekipler, Atatürk Bahçesi'ne spor yapan ve parkta vakit geçiren vatandaşlar için su sebili koydu. Keçiören'in tarihi çeşmeleri ile de gözde olduğunu belirten Başkan Turgut Altınok, "Keçiören'in marka değerini güçlendirmek ve yıldızını yine parlatmak için hızlı bir şekilde dört koldan çalışıyoruz, gördüğümüz eksiklikleri anında gideriyor, sorunları da yerinde tespit ediyoruz. Çeşmelerimizin kırılan ve tahrip olan çinilerini değiştirdik. Mermerlerini temizledik, eskimiş, yıpranmış ve bozuk muslukları yenileriyle değiştirdik" dedi.