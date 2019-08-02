Altındağ’dan Ankara turizmine destek

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Belediyesi tarafından düzenlenen "Ankara'yı tanıyoruz" kültür gezileri kapsamında, Altındağlı vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Altındağlılar ilk olarak Ankara'yı yakından tanıyacak. Gezi kapsamında Çamlıdere, Beypazarı, Nallıhan ve Polatlı gibi Ankara'nın tarihi ve kültürel açıdan öne çıkan ilçeleri gezilecek. "Kültür gezileri yapılacaksa, ilk olarak yaşadığımız şehri yakından tanımalıyız" diyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, gezi programının bu düşünce doğrultusunda belirlendiğini söyledi. Başkan Balcı, "Ankara'mız ve ilçeleri tarihi açıdan pek çok değerli alana, doğal güzelliğe sahip. Şehir merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın bu güzellikleri mutlaka görmesi, yakından tanıması gerektiğini düşünüyorum. Buralar şehrin merkezine en fazla 1 saat uzaklıkta bu sebeple Altındağlı vatandaşlarımız da bu ilçelerimizi görsün, yaşadığı şehri yakından tanısın, kendini daha fazla Ankaralı hissetsin istedik. Altındağ Belediyesi olarak önceliğimizi Ankara turizmine veriyoruz" dedi.