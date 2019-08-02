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Ankaralı minibüsçüler Yavaş’tan istiyor

Giriş Tarihi: 2.8.2019
Ankaralı minibüsçüler Yavaş’tan zam istiyor
ŞEHIRIÇI yolcu taşımacılığı yapan minibüsçü esnafının geçimlerini sürdürebilmeleri için yolcu taşıma ücretlerine zam yapılmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirten Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunarak, "Yolcu taşıma ücretlerinin artmasını talep ediyoruz" dedi. Başkan Hacıbekir Gani, artan maliyetler nedeniyle yolcu taşıma ücretlerine zammın kaçınılmaz olduğunu belirterek, Mansur Yavaş'tan acilen ulaşıma zam yapılması çağrısında bulundu.
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Ankaralı minibüsçüler Yavaş’tan zam istiyor
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