Ankaralı minibüsçüler Yavaş’tan zam istiyor

ŞEHIRIÇI
yolcu taşımacılığı
yapan minibüsçü
esnafının
geçimlerini
sürdürebilmeleri
için yolcu
taşıma ücretlerine
zam yapılmasının
kaçınılmaz
hale geldiğini belirten Ankara
Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı
Hacıbekir Gani, Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda
bulunarak, "Yolcu taşıma ücretlerinin
artmasını talep ediyoruz" dedi.
Başkan Hacıbekir Gani, artan maliyetler
nedeniyle yolcu taşıma ücretlerine
zammın kaçınılmaz olduğunu belirterek,
Mansur Yavaş'tan acilen ulaşıma
zam yapılması çağrısında bulundu.