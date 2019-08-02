Bu köyde asırlardır davul çalınmıyor

BUGÜN NELER OLDU

Kızılcahamam'da?bulunan Taşlıca köyü, farklıbirçok efsaneye ev sahipliğiyapıyor. Gelin alayınındavulla geçişi sırasında taşkesildiğine inanılan köydekigelin kayası efsanesi,asırlardır kuşaktan kuşağaaktarılıyor. Düğünlerindeve Ramazan ayında davulçalmaktan korkan köylüler,köyde türbesibulunan Oruç Gazihazretlerinin davulsesinden rahatsız olacağınave davul çalanınbir felakete uğrayacağınainanıyor.Taşlıca köyü, at üzerindeduvaklı birgelini andıran gelin kayasıyla,Oruç Gazi Türbesi'yle,Anadolu isminin ilk ortayaçıktığı Kırmızı EbeTürbesi'yle ve Ayran Taşıefsanesiyle Türkiye'nin dörtbir yanından ziyaretçileriağırlıyor. Birçok gelin vedamat ise efsanelere mazharolmuş bu köye gelip düğünçekimlerini yaptırıyor.