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Bu köyde asırlardır davul çalınmıyor

Giriş Tarihi: 2.8.2019
Bu köyde asırlardır davul çalınmıyor
Kızılcahamam'da? bulunan Taşlıca köyü, farklı birçok efsaneye ev sahipliği yapıyor. Gelin alayının davulla geçişi sırasında taş kesildiğine inanılan köydeki gelin kayası efsanesi, asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Düğünlerinde ve Ramazan ayında davul çalmaktan korkan köylüler, köyde türbesi bulunan Oruç Gazi hazretlerinin davul sesinden rahatsız olacağına ve davul çalanın bir felakete uğrayacağına inanıyor. Taşlıca köyü, at üzerinde duvaklı bir gelini andıran gelin kayasıyla, Oruç Gazi Türbesi'yle, Anadolu isminin ilk ortaya çıktığı Kırmızı Ebe Türbesi'yle ve Ayran Taşı efsanesiyle Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor. Birçok gelin ve damat ise efsanelere mazhar olmuş bu köye gelip düğün çekimlerini yaptırıyor.
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