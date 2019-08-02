Bu köyde asırlardır davul çalınmıyor

Kızılcahamam'da?
bulunan Taşlıca köyü, farklı
birçok efsaneye ev sahipliği
yapıyor. Gelin alayının
davulla geçişi sırasında taş
kesildiğine inanılan köydeki
gelin kayası efsanesi,
asırlardır kuşaktan kuşağa
aktarılıyor. Düğünlerinde
ve Ramazan ayında davul
çalmaktan korkan köylüler,
köyde türbesi
bulunan Oruç Gazi
hazretlerinin davul
sesinden rahatsız olacağına
ve davul çalanın
bir felakete uğrayacağına
inanıyor.
Taşlıca köyü, at üzerinde
duvaklı bir
gelini andıran gelin kayasıyla,
Oruç Gazi Türbesi'yle,
Anadolu isminin ilk ortaya
çıktığı Kırmızı Ebe
Türbesi'yle ve Ayran Taşı
efsanesiyle Türkiye'nin dört
bir yanından ziyaretçileri
ağırlıyor. Birçok gelin ve
damat ise efsanelere mazhar
olmuş bu köye gelip düğün
çekimlerini yaptırıyor.