Futbolcuları taşıyan otobüs virajı alamadı

BUGÜN NELER OLDU

Olay, öğle saatlerinde Kızılcahamam'da meydana geldi. Yeni sezon hazırlıkları için Kızılcahamam'daki Soğuksu Spor Kompleksi'nde antrenman yapan 1922 Konyaspor takımı, öğle saatlerinde takım otobüsüyle otele dönmek için yola çıktı. İçinde 29 kişinin bulunduğu otobüs, Soğuksu Milli Parkı yakınlarındaki yolda bir virajı alamayıp şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazada kimse yaralanmazken, otobüste hasar meydana geldi. Teknik heyet ve futbolcular, çeşitli araçlarla otele taşınırken, otobüsün kurtarılması için çalışma başlatıldı.