Gurbetçi ailenin otomobili bariyerlere çarptı: 2 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'da yaşayan ve tatiliçin Türkiye'ye gelenailenin içinde bulunduğu otomobilin,Esenboğa Protokol Yolu'nda bariyerlereçarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Esenboğa Protokol Yolu Prof. Dr. NecmettinErbakan Bulvarı'ndan Ulus istikametine seyredenSefer Taş'ın kullandığı otomobil, KeçiörenSolfasol yolu ayrımında bariyerlere ve yön levhasıdireğine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyleyan yola savrulan otomobil devrilerek tersdöndü. Kaza sonrası araçta sıkışan araç sürücüsüSefer Taş ile eşi Sultan Taş itfaiye ve ilkyardım ekiplerinin müdahalesiyle bulunduklarıyerden kurtarıldı. Çift, olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardındanambulanslarla Dışkapı Yıldırım BeyazıtEğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle Esenboğa Protokol Yolu'nunKeçiören Solfasol yol ayrımı bir saat süreyleulaşıma kapandı.