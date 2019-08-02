Gurbetçi ailenin otomobili bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Fransa'da yaşayan ve tatil
için Türkiye'ye gelen
ailenin içinde bulunduğu otomobilin,
Esenboğa Protokol Yolu'nda bariyerlere
çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Esenboğa Protokol Yolu Prof. Dr. Necmettin
Erbakan Bulvarı'ndan Ulus istikametine seyreden
Sefer Taş'ın kullandığı otomobil, Keçiören
Solfasol yolu ayrımında bariyerlere ve yön levhası
direğine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle
yan yola savrulan otomobil devrilerek ters
döndü. Kaza sonrası araçta sıkışan araç sürücüsü
Sefer Taş ile eşi Sultan Taş itfaiye ve ilk
yardım ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları
yerden kurtarıldı. Çift, olay yerine gelen 112
Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından
ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Esenboğa Protokol Yolu'nun
Keçiören Solfasol yol ayrımı bir saat süreyle
ulaşıma kapandı.