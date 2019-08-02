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Gurbetçi ailenin otomobili bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 2.8.2019
Gurbetçi ailenin otomobili bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Fransa'da yaşayan ve tatil için Türkiye'ye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin, Esenboğa Protokol Yolu'nda bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Esenboğa Protokol Yolu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan Ulus istikametine seyreden Sefer Taş'ın kullandığı otomobil, Keçiören Solfasol yolu ayrımında bariyerlere ve yön levhası direğine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yan yola savrulan otomobil devrilerek ters döndü. Kaza sonrası araçta sıkışan araç sürücüsü Sefer Taş ile eşi Sultan Taş itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldı. Çift, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Esenboğa Protokol Yolu'nun Keçiören Solfasol yol ayrımı bir saat süreyle ulaşıma kapandı.
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Gurbetçi ailenin otomobili bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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