Kendi sessız dünyasında bale yapıyor

İstanbul'da yaşayan doğuştan işitme engelli Eda Tavacı'nın hayalleri 8 yaşında izlediği bir film sonucu değişti. Müziği duymadan, ritmi hissederek bale yapan 22 yaşındaki Eda Tavacı, Kızılcahamam'da düzenlenen 'Sessiz Kamp 3'te, dans eğitimine üniversitede devam etmek istediğini anlattı. Müziği duymadan, kalbinin sesini dinleyerek ritme ayak uyduran ve dans eden Tavacı, 2018 yılının Haziran ayında 8 yaşından beri eğitim aldığı özel bale okulundan mezun oldu. En büyük hayalinin bir gün bale öğretmeni olmak olduğunu söyleyen Tavacı, baleye başlama hikayesini işaret dilini kullanarak tercüman Betül Tonyalıoğlu vasıtasıyla anlattı. Tavacı, "Türkiye'de bildiğim kadarıyla işitme engelli olan ilk ve tek balerin benim. 8 yaşında izlediğim bir film sonrasında çok duygulandım ve anneme 'Bale yapmak istiyorum' dedim. Annem de bir dernekle iletişime geçerek bana göre bir bale okulu ve eğitimci buldu. Eğitim aldığım yerde hiç işitme engelli yoktu hepsi işiten bireylerdi. Başlarda bunun zorluğunu çok yaşadım, utandım, çekindim ama hiçbir zaman cesaretimi kaybetmedim. Çok denedim, çok çalıştım, çok gayret ettim" dedi. Sosyal yaşantısından da ödün verdiğini söyleyen Tavacı, balede başarılı olmak için çok fazla prova yaptığını dile getirdi.

"BALEYI BIRAKMAYACAĞIM"

Bale ve dans eğitimlerine ara vermeden devam ettiğini söyleyen Eda Tavacı, işitme engelli bireylere de umut olmak ve yapabileceklerini göstermek için bale öğretmeni olmak istediğini aktardı. Tavacı, "Çok fazla prova yapıyorum. Sahneye çıktığımda herkes beni gördü, çok mutlu oldum. 14 senedir çalışmalarıma devam ediyorum. Geçtiğimiz yaz bale kursundan mezun oldum. Provalarım ve çalışmalarıma ara vermeden devam ediyorum. Hayatım boyunca baleyi bırakmayacağım. Bütün işitme engelli bireylere sesleniyorum; Kendinize hedef koyun, yapamam demeyin, başkalarının söylediklerine kulak asmayın, kendinize güvenin, başarabilirsiniz. Herkes bale yapabilir. Bale yapmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Eda Tavacı, işitme engelli olmasının bale eğitimi almasına engel olmadığını belirterek, işitme engelli bireylere de umut olmak istediğini ifade etti. Tavacı, "İşitme engelli olmam müziği duymam ve dans etmem konusunda asla engel değil. İnsanın önce biraz kendine güvenmesi gerekiyor. Müzik açıldığında birazcık ritmi hissediyorum. Dans etmek için duymaya çalışıyorum, ritmi hissediyorum. Heyecanı ve hissi yakalamaya çalışıyorum. Kendime güveniyorum ve başarıyorum. Ben bale öğretmeni olmak istiyorum. Ben bu hayalimi başarabilirsem işitme engelli bireylere baleyle ilgili eğitimler vermek ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.